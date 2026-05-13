Test drive a Milano

Fiat Grande Panda: arriva (finalmente) il cambio manuale

Il marchio italiano amplia la famiglia e consolida il proprio ruolo di marchio accessibile e vicino alle esigenze reali degli automobilisti

di Ilaria Brugnotti
13 Mag 2026 - 11:00
© Ufficio Stampa

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Dopo le versioni elettrica e ibrida, abbiamo provato a Milano, l’ultima arrivata, la Turbo 100 con cambio manuale: una scelta pensata per chi cerca semplicità, piacere di guida e costi di gestione contenuti. Una risposta concreta alle richieste del mercato, considerando che nel segmento B oltre la metà degli automobilisti continua a preferire il cambio manuale, mentre le motorizzazioni benzina rappresentano ancora il 45% delle vendite delle berline.

Fiat Grande Panda Turbo 100: quella con cambio manuale

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Più comoda
La nuova Grande Panda Turbo 100 è equipaggiata con un motore benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Una configurazione progettata per garantire comfort, praticità ed efficienza nell’utilizzo quotidiano, anche grazie al sistema Start&Stop. La versione è disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, ampliando ulteriormente la possibilità di personalizzazione fra tecnologia, comfort e dotazioni.
Sempre un successo
Novità anche sul piano dello stile: arrivano infatti le nuove tinte bicolore con tetto nero a contrasto per l’allestimento La Prima. Fra queste debutta anche il Rosso Passione (RED), che richiama la partnership solidale di FIAT con il progetto internazionale RED. Le prime vetture con le nuove configurazioni saranno disponibili nelle concessionarie a partire dal mese di luglio. Il listino parte da un prezzo di 17.900 euro. Tutte le versioni possono essere guidate da neopatentati.

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