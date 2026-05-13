Fiat Grande Panda: arriva (finalmente) il cambio manuale

Più comoda

La nuova Grande Panda Turbo 100 è equipaggiata con un motore benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce. Una configurazione progettata per garantire comfort, praticità ed efficienza nell’utilizzo quotidiano, anche grazie al sistema Start&Stop. La versione è disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima, ampliando ulteriormente la possibilità di personalizzazione fra tecnologia, comfort e dotazioni.

Sempre un successo

Novità anche sul piano dello stile: arrivano infatti le nuove tinte bicolore con tetto nero a contrasto per l’allestimento La Prima. Fra queste debutta anche il Rosso Passione (RED), che richiama la partnership solidale di FIAT con il progetto internazionale RED. Le prime vetture con le nuove configurazioni saranno disponibili nelle concessionarie a partire dal mese di luglio. Il listino parte da un prezzo di 17.900 euro. Tutte le versioni possono essere guidate da neopatentati.