Giro d'Italia: oggi la Praia a Mare-Potenza, attesa per salita di Viggiano. Ciccone riparte in rosa

Al Giro d'Italia è il giorno della Praia a Mare-Potenza: quinta frazione, 203 km, dalla Calabria alla Basilicata. La maglia Rosa, Giulio Ciccone, proverà a difendere il simbolo del primato della classifica generale nella tappa in cui il gruppo affronterà la salita più dura di questo inizio Giro: la Montagna Grande di Viggiano, ascesa di 6.6 km con una pendenza massima del 15%. Attesa per quelle che saranno le mosse di Jonas Vingegaard e di Giulio Pellizzari che si trovano a 6" da Ciccone.