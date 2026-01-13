Logo SportMediaset

Sfide

Con una Ferrari Purosangue alla fine del mondo

La fuoriserie di Maranello è alla prese con un viaggio epico lungo la Ruta Panamericana

di Redazione Drive Up
13 Gen 2026 - 09:55
© instagram

© instagram

Il sogno di guidare una Ferrari, il coraggio di farlo fino ai confini del mondo. Percorrere la Ruta Panamericana al volante di una Purosangue è una sfida tecnica senza precedenti. “Sammy”, così è stata battezzata la fuoriserie V12, accompagna EmJay e Nicolai Böhm in un itinerario che attraversa l’intero continente americano, seguendo il più fedelmente possibile il tracciato della strada più lunga e faticosa del mondo.

Una Ferrari Purosangue sta viaggiando ai confini del mondo

1 di 5
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Una sfida al limite
In queste settimane la Ferrari è tornata a macinare chilometri in Sud America, attraversando l’Argentina e spingendosi verso il nord-est del Paese, con tappe che uniscono lunghi trasferimenti a soste simboliche, come quella prevista alle Cascate dell’Iguazú. Un viaggio che mette alla prova non solo l’auto, ma anche la capacità di adattarsi a climi, asfalti e condizioni di guida estremamente diverse.
Fino alla fine
L’obiettivo finale è ambizioso: arrivare fino in Alaska esclusivamente guidando, trasformando la Panamericana in un racconto continuo fatto di strade, incontri e paesaggi. L’unica deviazione pianificata è tra Colombia e Panama, dove l’assenza di collegamenti stradali obbliga a imbarcare l’auto su una nave per aggirare la Selva del Darién. Quello della Purosangue è un esperimento di resistenza e di libertà su quattro ruote, che dimostra come anche una Ferrari possa diventare compagna di viaggio in una delle avventure in auto più incredibile degli ultimi anni.

