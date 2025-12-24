Logo SportMediaset

Combinata nordica, Cdm: raduno in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre per azzurri

24 Dic 2025 - 18:18

Saranno i trampolini e le piste della Val di Fiemme, in Trentino, ad ospitare il raduno di allenamento che tra il 27 ed il 29 dicembre coinvolgerà il settore maschile. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha infatti convocato Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Manuel Senoner, Iacopo Bortolas, Bryan Venturini, Stefano Radovani ed Eros Consolati per tre giorni di allenamento sotto la guida dei tecnici Giuseppe Sepp Chenetti, Andrea Bezzi, David Jiroutek, Martin Bayer ed Enrico Nizzi. Negli impianti che ospiteranno le sfide dei prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i combinatisti azzurri potranno affinare il feeling e preprare la prossima tappa di Coppa del Mondo, prevista tra l'8 e l'11 gennaio nell'estone Otepää. 

