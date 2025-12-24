Coppa Africa: Algeria travolge Sudan 3-0, doppietta Mahrez

Buona la prima per l'Algeria che travolge 3-0 il Sudan nel match valido per la prima giornata del Gruppo E della Coppa d'Africa. Protagonista assoluto Mahrez, autore di una doppietta al 2' del primo tempo e al 16' della ripresa. Di Maza al 40' del secondo tempo la rete del definitivo 3-0. Il Sudan ha giocato in inferiorità numerica dal 39' del primo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Alhassan. L'Algeria affianca così il Burkina Faso in vetta al girone con tre punti, il Sudan resta invece a zero al pari della Guinea Equatoriale.