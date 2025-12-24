Logo SportMediaset

Calcio

Coppa Africa: Burkina Faso supera Guinea Equatoriale 2-1 nel recupero

24 Dic 2025 - 18:12

Il Burkina Faso supera 2-1 la GuineaEquatoriale nel match valido per la prima giornata del Gruppo E dellaCoppa d'Africa. Succede tutto nel finale di partita: Ndong vieneespulso al 5' della ripresa e lascia in dieci la GuineaEquatoriale, che riesce comunque a portarsi in vantaggio al 40'con Anieboh. Nel recupero però reazione d'orgoglio del BurkinaFaso, che pareggia i conti al 50' con Minoungou e tre minuti doporibalta addirittura il risultato con Tapsoba, che sigla il golvittoria per il 2-1 finale.

02:26
McKennie colonna Juve

01:33
Un "regalo" per il Verona

01:22
In "Palestra" si vola

02:34
Gattuso, sogno mondiale

01:35
Lazio, mercato sbloccato

01:54
Roma nelle mani di Gasp

01:47
Leao "studia" il Verona

01:59
Il 2025 di Chivu

02:01
Conte, un Natale da campione

01:54
La svolta di Spalletti

01:31
Napoli, festa a metà

01:34
Juve tra campo e mercato

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

02:00
Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

18:46
Giudice sportivo multa il Livorno per lancio di 35 bombe carta in campo
18:12
Coppa Africa: Burkina Faso supera Guinea Equatoriale 2-1 nel recupero
18:11
Coppa Africa: Algeria travolge Sudan 3-0, doppietta Mahrez
17:18
Algeria, debutto in Coppa d'Africa per Luca Zidane
16:45
Pisa contro la Juve è emergenza: Akinsanmiro e Nzola out, Cuadrado non recupera