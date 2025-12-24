Coppa Africa: Burkina Faso supera Guinea Equatoriale 2-1 nel recupero

Il Burkina Faso supera 2-1 la GuineaEquatoriale nel match valido per la prima giornata del Gruppo E dellaCoppa d'Africa. Succede tutto nel finale di partita: Ndong vieneespulso al 5' della ripresa e lascia in dieci la GuineaEquatoriale, che riesce comunque a portarsi in vantaggio al 40'con Anieboh. Nel recupero però reazione d'orgoglio del BurkinaFaso, che pareggia i conti al 50' con Minoungou e tre minuti doporibalta addirittura il risultato con Tapsoba, che sigla il golvittoria per il 2-1 finale.