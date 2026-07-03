Scambiano il cofano della Ferrari per uno scivolo
Quattro bambini in Cina sono stati ripresi dalle telecamere mentre si divertono, utilizzando la fuoriserie come un parco giochidi Redazione Drive Up
© Foto da web
Possedere una Ferrari può attirare gli sguardi di molti curiosi, appassionati o detrattori. A maggior ragione se rossa, colore che accende - oltre alla passione - l'attenzione di chi ha l'occasione di passarci vicino. D'altronde lo intuì persino Enzo Ferrari: "Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un'automobile: sicuramente la farà rossa". E i bambini sono i protagonisti di questa storia surreale.
Usata come scivolo
Una Ferrari 488 GTB si trova parcheggiata nella città di Kunming, nel Distretto dello Yunnan. Le telecamere di sorveglianza registrano una sequenza incredibile: un gruppo composto da 4 bambini ha scambiato la fuoriserie per un parco giochi. Le immagini mostrano come siano intenti a scalare il cofano anteriore fino al parabrezza. Dopodiché, ne approfittano per utilizzarlo come scivolo, divertendosi. Il problema è il valore dell'automobile: parliamo di un veicolo compreso tra i 200 e i 250 mila euro.
Denunciati
Il proprietario della vettura, una volta rientrato in casa dal suo viaggio di lavoro, ha notato i danni sulla supercar. Chiedendo di visionare i filmati delle telecamere, l'incredibile scoperta. La valutazione del danno è importante: il concessionario ufficiale ha stimato costi di riparazione per 14 mila dollari. Il "ferrarista" ha preferito rivolgersi a un carrozziere terzo, che ha sostituito le parti danneggiate per oltre 4 mila dollari. Un costo che vorrebbe farsi rimborsare dalle famiglie dei bambini, la causa è in corso.