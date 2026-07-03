Scambiano il cofano della Ferrari per uno scivolo

Usata come scivolo

Una Ferrari 488 GTB si trova parcheggiata nella città di Kunming, nel Distretto dello Yunnan. Le telecamere di sorveglianza registrano una sequenza incredibile: un gruppo composto da 4 bambini ha scambiato la fuoriserie per un parco giochi. Le immagini mostrano come siano intenti a scalare il cofano anteriore fino al parabrezza. Dopodiché, ne approfittano per utilizzarlo come scivolo, divertendosi. Il problema è il valore dell'automobile: parliamo di un veicolo compreso tra i 200 e i 250 mila euro.

Denunciati

Il proprietario della vettura, una volta rientrato in casa dal suo viaggio di lavoro, ha notato i danni sulla supercar. Chiedendo di visionare i filmati delle telecamere, l'incredibile scoperta. La valutazione del danno è importante: il concessionario ufficiale ha stimato costi di riparazione per 14 mila dollari. Il "ferrarista" ha preferito rivolgersi a un carrozziere terzo, che ha sostituito le parti danneggiate per oltre 4 mila dollari. Un costo che vorrebbe farsi rimborsare dalle famiglie dei bambini, la causa è in corso.