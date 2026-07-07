Formula 1, Piastri vuole lasciare la McLaren: possibile scambio con al centro anche Verstappen

Oscar Piastri ha comunicato alla McLaren l'intenzione di lasciare la scuderia al termine dell'attuale stagione. È la rivelazione del portale GrandePremio che svela ulteriori dettagli. In ballo ci sarebbe uno scambio che riguarderebbe anche Max Verstappen. Nel dettaglio l'olandese finirebbe in McLaren con Piastri invece al suo posto in Red Bull. L'australiano in particolare, sarebbe insoddisfatto del trattamento riservatogli dalla sua attuale scuderia che avrebbe dato priorità al compagno Lando Norris in occasione del Gp d'Italia del 2025. Una mossa che avrebbe favorito il 26 britannico nella lotta al titolo.