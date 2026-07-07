Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore per la Serie A e la Serie B

Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Questa la commissione che affiancherà Orsato: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.