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Arbitri, Daniele Orsato è il nuovo designatore per la Serie A e la Serie B

L'ex arbitro internazionale, 50 anni, dopo un anno da designatore di Serie C è diventato capo degli arbitri della prima e seconda divisione italiana

07 Lug 2026 - 13:27
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Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. Il cinquantenne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Questa la commissione che affiancherà Orsato: Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

La promozione di Orsato è stata ratificata dal Comitato Nazionale dell’Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina, nel tentativo di dare immediata stabilità all'ambiente in un momento particolarmente delicato.

In Serie C al posto di Orsato è stato nominato Nicola Ayroldi, in Serie D invece Stefano Braschi.

Orsato, ultimo triplice fischio in Serie A: si ritira dopo Euro 2024

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