Allarme Norvegia prima dell'Inghilterra: "giocatori stanchi", è colpa di un virus?

Il commissario tecnico Ståle Solbakken ha lanciato l'allarme evidenziando come i continui e logoranti spostamenti aerei dal campo base della Carolina del Nord abbiano prosciugato le energie della delegazione, provocando continui sbalzi termici causati dall'aria condizionata che hanno già debilitato l'attaccante Jørgen Strand Larsen e costretto al forfait per indisposizione il giovane terzino Marcus Holmgren Pedersen, andato in totale saturazione emotiva e fisica dopo aver dovuto sostituire l'infortunato Julian Ryerson.