Allarme Norvegia prima dell'Inghilterra: "giocatori stanchi", è colpa di un virus?

Verso i quarti dei Mondiali 2026: la Norvegia sfida l'Inghilterra ma il ct Solbakken trema per i troppi infortuni e la stanchezza da viaggio.

07 Lug 2026 - 13:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Erling Haaland © italyphotopress

Erling Haaland © italyphotopress

In vista del quarto di finale dei Mondiali 2026 contro l'Inghilterra, in programma sabato a Miami, in casa Norvegia cresce l'ansia per le condizioni fisiche generali del gruppo e per il rischio concreto di pesanti forfait dell'ultima ora.

Il commissario tecnico Ståle Solbakken ha lanciato l'allarme evidenziando come i continui e logoranti spostamenti aerei dal campo base della Carolina del Nord abbiano prosciugato le energie della delegazione, provocando continui sbalzi termici causati dall'aria condizionata che hanno già debilitato l'attaccante Jørgen Strand Larsen e costretto al forfait per indisposizione il giovane terzino Marcus Holmgren Pedersen, andato in totale saturazione emotiva e fisica dopo aver dovuto sostituire l'infortunato Julian Ryerson.

Con soli quattro giorni a disposizione prima del match da dentro o fuori contro gli inglesi, lo staff medico norvegese è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo nel tentativo di svuotare un'infermeria affollata da quello che al momento non sembra un virus, ma da una profonda e diffusa spossatezza che rischia di compromettere la formazione titolare.

videovideo
Notizie del giorno
Vedi tutti
Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"
14:25
Raimondi: "La prima 'bomba' di Massara è un ex-Milan"
Callegari: "Balogun-Trump? Tolta credibilità al mondiale"
14:15
Callegari: "Balogun-Trump? Tolta credibilità al mondiale"
Callegari: "Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili, però…"
14:13
Callegari: "Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili, però…"
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"
14:10
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"
14:09
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"