Ecco la nuova Smart Fortwo: ha 300 km di autonomia

Arrivano le prime immagini (non) ufficiali della nuova e attesa Smart #2. Erede non solo spirituale della mitica "Fortwo", che ha saputo parlare a una generazione di automobilisti sempre più concentrata nelle grandi città europee. A svelarne l'identità è il Ministero Cinese dei Trasporti (Miit), dove sono stati pubblicati i primi dati tecnici della compatta elettrica.

Piccolissima

Quanto disponibile - dunque - non fa riferimento al mercato europeo ma a quello cinese. Allo stato attuale, non sappiamo se tali caratteristiche saranno riproposte altrove. Ogni dubbio sarà comunque fugato al prossimo Salone di Parigi, dove la #2 troverà ufficialmente il pubblico. Detto ciò, la versione "cinese" è lunga 2,75 metri e pesa poco più di 1.300 kg. Per quanto riguarda le prestazioni, il motore sarà da 82 CV per una velocità massima pari a 140 km/h.

Pochi chilometri

Ad alimentare la propulsione è una batteria da 35,7 kWh che - secondo i dati del Ministero - permette di percorrere 300 km con un pieno. Si tratta di una percorrenza certamente ridotta, ma coerente con la destinazione di utilizzo di questo modello: prevalentemente urbana. Non sono stati comunicati - invece - i tempi di ricarica e la potenza massima di accumulo di energia elettrica. Per fare inversione a "U", saranno necessari soltanto 6,95 metri. Lato prezzi, in Europa il listino dovrebbe partire da circa 20 mila euro.