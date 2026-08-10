Uefa, Concacaf e Afc contro Infantino: "Fiducia tradita con inganno, onorare unità del calcio"

"La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata, per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo". E' questa la presa di posizione di Uefa, Concacaf e Afc, espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana Aleksander Ceferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani in merito alle recenti condotte della Fifa e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. "Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo. Non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, ai club, alle federazioni e a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro. E' con questo spirito che parliamo collettivamente oggi - fanno sapere Uefa, Concacaf e Afc - La crescita registrata nell'ultimo decennio è stata reale, ma questo progresso non è mai stato opera di un singolo individuo. E' stato il prodotto della Fifa, delle confederazioni, delle federazioni affiliate e delle migliaia di persone che dedicano la propria vita a questo sport". L'amplimento dei tornei, l'assegnazione dei Mondili 2030 e 2034, la distribuzione delle risorse "sono stati traguardi condivisi, concordati e realizzazioni insieme - prosegue la lettera - Non si tratta di soldi. Le confederazioni hanno già chiesto una distribuzione responsabile delle ingenti riserve Fifa per rafforzare ulteriormente gli investimenti nello sviluppo delle federazioni affiliate. Né si tratta di riconsiderare l'espansione delle competizioni, l'assegnazione della Coppa del Mondo o qualsiasi altra decisione presa collettivamente. Queste decisioni sono state prese insieme e devono rimanere valide. Si tratta di qualcosa di più fondamentale: l'integrità del gioco e di coloro che sono stati eletti per guidarlo".