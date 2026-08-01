Fiorentina-Como, incontro per Kean. E Paratici sfida la Juve per Pellegrino

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere sul lago di Como alla corte di Cesc Fabregas. Settimana prossima è infatti in programma un incontro tra la Fiorentina e i lariani, che proveranno a impostare una trattativa per l'attaccante azzurro. Operazione con buonissime possibilità di andare a buon fine anche se, al momento, c'è distanza tra la richiesta di Paratici, che vorrebbe 50 milioni, e l'offerta del Como, al momento attorno ai 40. A metà strada la fumata bianca è pressoché scontata, anche perché il giocatore sarebbe felice di tornare in Champions e di mettersi a disposizione di Fabregas.



L'uscita di Kean, tra l'altro, sbloccherebbe un importante movimento in entrata per la Fiorentina. Nel mirino di Paratici c'è infatti Pellegrino del Parma, giocatore nei radar anche della Juve - i bianconeri lo vorrebbero come secondo di Kolo Muani -, ma oggi meno di moda a Torino dove, invece, sono convinti di poter arrivare a Zirkzee.