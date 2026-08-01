Europei 2032, presentati i dossier di candidatura di 13 città con 16 stadi: fuori Udine e Reggio Emilia
L'iter di selezione delle sedi ospitanti procede secondo le tempistiche previste, con la federazione che ora verificherà le documentazioni
Sono 13 le città che si sono candidate ufficialmente a ospitare match degli Europei 2032 e la cui documentazione è stata acquisita dalla Figc: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona. Questa prima fase sarà ora seguito da una serie di analisi tecniche più approfondite volte a verificare che i requisiti strutturali delle proposte siano concreti e rispettino tutto quanto indicato dalla Uefa. Non solo aspetti legati strettamente agli stadi, bensì verifiche su temi economici, di interesse pubblico e storico, anche puramente organizzativi. In una nota la Figc ha ringraziato: "il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti istituzionali per la fattiva collaborazione e, nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell'individuazione delle sedi da sottoporre alla Uefa entro l'1 ottobre, secondo ilcalendario definito dal processo di selezione".
Stadi futuri
Tra gli impianti candidati, a quanto pare, ce ne sarebbero tre per Roma: l'Olimpico, il nuovo stadio in zona Pietralata e addirittura il Flaminio. L'ultima appare come una possibilità molto remota, perché i lavori riguardanti questo stadio sono a un punto embrionale. Presenti anche due stadi per Napoli, il Maradona e il progetto voluto da De Laurentiis per quanto riguarda una nuova casa per gli azzurri.
Stadi esclusi
Non sono presenti nella lista il Bluenergy Stadium di Udine e il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Non c'è nemmeno la New Balance Arena di Bergamo.
Prossimi passi
Continuerà ora il monitoraggio della Federazione sui lavori che riguardano gli impianti, le analisi su tutta la documentazione e infine si procederà con la scelta di cinque città ospitanti la competizione, che sarà organizzata di concerto con la Turchia. Proprio con la Turchia si gioca e si giocherà la sfida più importante a livello organizzativo: chi ospiterà la finale tra Roma e Istanbul?