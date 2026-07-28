Strategie

Mercedes tornerà ai V8 (ma non dice quando)

Un nuovo 4.0 litri conforme alla normativa Euro 7 si appresta a debuttare sui modelli ad alte prestazioni della stella

di Redazione Drive Up
28 Lug 2026 - 08:00
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© Ufficio Stampa

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Mercedes-AMG prepara una svolta strategica sul fronte delle motorizzazioni ad alte prestazioni, con l'obiettivo di riconquistare la fiducia dei clienti storici del marchio dopo il tiepido riscontro ottenuto dalle recenti versioni plug-in hybrid abbinate ai motori quattro cilindri turbo.
Torna il V8
Intervistato dalla testata statunitense Road & Track, il membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz, Mathias Geisen, ha confermato lo sviluppo del propulsore 4.0 litri V8, invitando gli appassionati alla pazienza e sottolineando come l'azienda stia valutando la domanda di mercato per pianificare con precisione i modelli destinati a ospitare questa unità. Secondo le indiscrezioni, il primo modello a portare al debutto l'otto cilindri aggiornato sarà la Mercedes CLE Mythos, una fuoriserie in tiratura limitata prevista.
Su altri modelli
Il propulsore verrà successivamente esteso a una produzione più ad ampia scala: la prima candidatura riguarda la CLE 63 di serie, accreditata di una potenza stimata attorno ai 580 CV. Parallelamente, si fanno più concrete le ipotesi di un ritorno del V8 sulla gamma C 63, un passaggio che segnerebbe il definitivo accantonamento del powertrain quattro cilindri ibrido in favore di un'architettura più consona alla tradizione sportiva del reparto AMG.

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