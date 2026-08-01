Lazio, buona anche la terza: battuto l'Avellino dell'ex Nesta grazie anche a... Taylor

Terza amichevole e terzo successo per la Lazio di Rino Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera e il Flaminia Civita Castellana, i biancocelesti hanno battuto agevolmente anche l'Avellino dell'ex Alessandro Nesta con un perentorio 6-3 e la firma, nel recupero, anche del "ribelle" Taylor. Dopo essere passata in svantaggio per la rete di Di Maggio al 12', la Lazio ha reagito con Serra e la doppietta di Ratkov, che hanno indirizzato la gara già nel primo tempo.
Nella ripresa, poi, le reti di Belahyane e Artistico (rigore) oltre al già citato gol di Taylor al 91'. Di Besaggio e Pandolfi le altre due reti dei campani. La formazione di Gattuso scenderà in campo anche domani contro l'Ascoli.