Lazio, buona anche la terza: battuto l'Avellino dell'ex Nesta grazie anche a... Taylor

Terza amichevole e terzo successo per la Lazio di Rino Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera e il Flaminia Civita Castellana, i biancocelesti hanno battuto agevolmente anche l'Avellino dell'ex Alessandro Nesta con un perentorio 6-3 e la firma, nel recupero, anche del "ribelle" Taylor. Dopo essere passata in svantaggio per la rete di Di Maggio al 12', la Lazio ha reagito con Serra e la doppietta di Ratkov, che hanno indirizzato la gara già nel primo tempo.