L'AMICHEVOLE

Lazio, buona anche la terza: battuto l'Avellino dell'ex Nesta grazie anche a... Taylor

Gattuso infila il terzo successo in altrettante amichevoli. E alla goleada partecipa anche l'olandese

01 Ago 2026 - 11:36
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Terza amichevole e terzo successo per la Lazio di Rino Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera e il Flaminia Civita Castellana, i biancocelesti hanno battuto agevolmente anche l'Avellino dell'ex Alessandro Nesta con un perentorio 6-3 e la firma, nel recupero, anche del "ribelle" Taylor. Dopo essere passata in svantaggio per la rete di Di Maggio al 12', la Lazio ha reagito con Serra e la doppietta di Ratkov, che hanno indirizzato la gara già nel primo tempo.

Nella ripresa, poi, le reti di Belahyane e Artistico (rigore) oltre al già citato gol di Taylor al 91'. Di Besaggio e Pandolfi le altre due reti dei campani. La formazione di Gattuso scenderà in campo anche domani contro l'Ascoli.

Momento complicato alla Lazio: Taylor cerca il supporto della sua Jade

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