Kelly Doualla vola ai Mondiali under 20 e il tecnico Monti racconta la svolta

"L'obiettivo primario è stato di tipo propedeutico, al fine di esorcizzare nella sua mente questa distanza che è quella nella quale nell'inverno del 2025, durante una staffetta indoor, si è infortunata in maniera importante, rimanendo poi ferma per oltre due mesi. Un modo quindi per liberare la sua mente da una delle varie ansie che aveva, ma al tempo stesso devo dire che è stata bravissima perché, dopo le prime due esperienze in cui ha portato il suo personale a un buon 23"60, si è messa anche in gioco negli italiani under 20 dove sapeva di non poter vincere su quella distanza, e il suo secondo posto è stato molto positivo sempre in un contesto di crescita mentale e di rafforzamento della sua fiducia personale. Naturalmente correre nei 200 metri ha anche migliorato la sua fase lanciata, e anche questo è stato importantissimo per poter poi fare ancora meglio sui 100."