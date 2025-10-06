Dacia a valanga: novità per Sandero, Jogger e Spring

Dacia ha scelto di rinnovare tre dei suoi modelli di punta, Sandero, Sandero Stepway e Jogger, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership in Europa. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un’evoluzione che parte dal design per arrivare fino alla meccanica. Le nuove firme luminose a LED, i fari posteriori ridisegnati e le protezioni in Starkle®, materiale sostenibile con il 20% di plastica riciclata, rafforzano l’identità robusta e outdoor del marchio. Inedite tinte di carrozzeria e interni rivisti con tessuti resistenti ma accoglienti completano un pacchetto che punta a unire praticità e stile.

Più tecnologiche

La tecnologia diventa sempre più protagonista. Un nuovo sistema multimediale con schermo da 10’’, navigazione connessa, caricatore wireless e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto porta Sandero, Stepway e Jogger a un livello superiore in termini di connettività. Anche la sicurezza fa un salto in avanti con l’introduzione di ADAS aggiornati, frenata automatica e monitoraggio dell’attenzione del conducente.