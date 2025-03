Dacia sogna in grande: la Bigster è l'inizio di una nuova era

Partenza 100% in elettrico e recupero d’energia in frenata. Una guida fluida e morbida, per lunghi tratti anche rilassante. Non bisogna pensare ai consumi, davvero ridotti. Sulle strade da Marsiglia alla Provenza abbiamo percorso circa 27 km con un litro. Altezza da terra di 22 cm e una ottima tenuta in curva. Insomma, un Suv che si comporta come un suv. Così Dacia ha fatto il grande passo.