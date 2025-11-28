Nicola Amoruso: "Napoli, la squadra c'è ed è allineata con Conte, non immagino una grande accoglienza per Spalletti"

Nicola Amoruso ha dato uno sguardo al campionato di Serie A, concentrandosi soprattutto sul Napoli in una lunga intervista a "NapoliMagazine.Com". "Le vittorie con Atalanta e Qarabag sono state per importanti per il Napoli, che arriva con rinnovata fiducia alla sfida contro la Roma. Sicuramente sarà una gara difficile. Anche la Roma è in un ottimo momento, dopo aver vinto la partita contro il Midtjylland in Europa League. I giallorossi in campionato si stanno comportando molto bene sotto tutti i punti di vista, soprattutto per intensità, risultati e mentalità. Sarà un banco di prova importante per il Napoli, che deve dimostrare di essere tornato definitivamente a brillare", ha detto l'attaccante di Napoli, Juventus e Atalanta.