Consegnato a Luciano Darderi il suo nuovo SUV

Luciano Darderi, in qualità di Brand Ambassador di Kia Italia, ha ricevuto una nuova Seltos. Il SUV sarà il compagno di viaggio del tennista tra allenamenti, tornei e altri impegni personali vista la sua vocazione per la versatilità anche lontano dall'asfalto. La collaborazione tra l'atleta e il marchio coreano è iniziata ad agosto 2026.

Versatile e inarrestabile

Seltos è il SUV di nuova generazione Kia che rappresenta una sintesi efficace tra stile, tecnologia e robustezza: "La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il Brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale. Luciano incarna perfettamente i valori di passione, determinazione e crescita continua che da sempre guidano Kia", ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia.

Pratica e comoda

Darderi è un atleta di primo livello e necessita di un veicolo comodo e spazioso per i suoi spostamenti ma sufficientemente pratico per trasportare tutta l'attrezzatura. "Per chi come me trascorre gran parte dell'anno in viaggio, avere a disposizione un'auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale". Ha dichiarato il tennista. La Kia Seltos è disponibile con motorizzazioni benzina o ibrido benzina che puntano molto sull'efficienza.