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Consegnato a Luciano Darderi il suo nuovo SUV

Il tennista italiano guiderà la Kia Seltos, ultima arrivata nella gamma del costruttore coreano

di Redazione Drive Up
01 Ott 2026 - 11:04
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© Ufficio Stampa

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Luciano Darderi, in qualità di Brand Ambassador di Kia Italia, ha ricevuto una nuova Seltos. Il SUV sarà il compagno di viaggio del tennista tra allenamenti, tornei e altri impegni personali vista la sua vocazione per la versatilità anche lontano dall'asfalto. La collaborazione tra l'atleta e il marchio coreano è iniziata ad agosto 2026.
Versatile e inarrestabile
Seltos è il SUV di nuova generazione Kia che rappresenta una sintesi efficace tra stile, tecnologia e robustezza: "La consegna della sua Kia Seltos rappresenta un momento simbolico che testimonia la vicinanza tra il Brand e uno degli atleti italiani più promettenti del panorama internazionale. Luciano incarna perfettamente i valori di passione, determinazione e crescita continua che da sempre guidano Kia", ha dichiarato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia. 
Pratica e comoda
Darderi è un atleta di primo livello e necessita di un veicolo comodo e spazioso per i suoi spostamenti ma sufficientemente pratico per trasportare tutta l'attrezzatura. "Per chi come me trascorre gran parte dell'anno in viaggio, avere a disposizione un'auto distintiva, tecnologica e sicura in ogni situazione, è fondamentale". Ha dichiarato il tennista. La Kia Seltos è disponibile con motorizzazioni benzina o ibrido benzina che puntano molto sull'efficienza. 

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