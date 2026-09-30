TENNIS

Dalle accuse ai complimenti, l'incredibile giravolta di Kyrgios: "Sinner passerà alla storia come un goat"

Il 31enne sui social: "Uno dei migliori colpitori di palla che io abbia mai visto"

30 Set 2026 - 13:16
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Kyrgios, ma che succede? Dopo anni di accuse e frasi rivolte a Sinner tutt'altro che tenere per il caso Clostebol,  l'austrliano ci ripensa e sui social è stranamente gentile verso Jannik. Il 31enne, che dallo scorso 4 settembre può tornare a giocare dopo la positività alla cocaina, è stato stuzzicato dai follower su Instagram che gli hanno chiesto com'è giocare contro il numero uno al mondo.

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Questa, sorpresa, la risposta di Kyrgios: "Uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L'unico vero punto debole era il servizio, che non riusciva a generare molti punti gratuiti, ma ora lo ha migliorato ed è uno dei migliori battitori di precisione che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non erano così naturali come quelle di altri tra i migliori giocatori, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e si trova a suo agio anche a scendere a rete. Si muove bene per essere qualcuno di sorprendentemente alto. Con il tempo, molto probabilmente, passerà alla storia come uno dei più grandi di tutti i tempi, un goat".

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