Dalle accuse ai complimenti, l'incredibile giravolta di Kyrgios: "Sinner passerà alla storia come un goat"

Questa, sorpresa, la risposta di Kyrgios: "Uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L'unico vero punto debole era il servizio, che non riusciva a generare molti punti gratuiti, ma ora lo ha migliorato ed è uno dei migliori battitori di precisione che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non erano così naturali come quelle di altri tra i migliori giocatori, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e si trova a suo agio anche a scendere a rete. Si muove bene per essere qualcuno di sorprendentemente alto. Con il tempo, molto probabilmente, passerà alla storia come uno dei più grandi di tutti i tempi, un goat".