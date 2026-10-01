Antonelli: "Devo essere sempre al mio massimo, Sepang è un bel banco di prova"

"Il mio atteggiamento qui a Sepang è quello di puntare a vincere. Ho fatto un giro di pista a piedi e mi sono reso conto di quanto l'asfalto sia abrasivo. Sarà dura dal punto di vista degli pneumatici, l'usura sarà molto alta, bisognerà gestire al meglio la situazione. Lo scorso fine settimana è stato il peggiore della stagione per quanto mi riguarda. Nonostante questo abbiamo accumulato esperienza. Oltretutto per me a Baku si è trattato di una gara molto strana. Ho dovuto consapevolmente evitare di prendere rischi inutili e limitarmi a guidare sotto il mio limite. È stato strano ma... va bene perché era il mo obiettivo per la gara: avevo bisogno di una prova senza sbavature al termine di un fine settimana disastroso. Dopo il GP non ero soddisfatto del risultato e di tutto il resto ma ho imparato molto e l'insegnamento più importante è che devo essere sempre al cento per cento. Ho capito che devo sempre ottenere il massimo e che se non faccio tutto bene e non provo a fare tutto quello che è nelle mie possibilità, le circostanze saranno sempre a mio sfavore. Gli aggiornamenti che abbiamo portato qui dovrebbero dare più tenuta e più deportanza alla nostra macchina. Da questo punto di vista speriamo quindi di avere più grip. Poi dobbiamo capire quanto il bilanciamento cambierà con gli aggiornamenti nelle aree che dobbiamo migliorare e in realtà un po' nel complesso. Per quanto mi riguarda ci sono tante cose che posso fare meglio a livello di guida e credo che Sepang sia un bel banco di prova, per via soprattutto del tipo di guida richiesto dalle sue curve molto lunghe. Non vedo l'ora di scendere in pista perché ho fatto qualche giro al simulatore e mi sono sentito a mio agio ma bisogna verificare tutto nella realtà".