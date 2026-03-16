Amarcord Come si costruisce una Ferrari da sogno

Per festeggiare i 50 anni dalla fondazione, il Cavallino Rampante decise di costruire una vetture che ne celebrasse i decenni con un chiaro riferimento al mondo delle corse. Da questi presupposti nacque la Ferrari F50: una delle supercar più travolgenti della storia dell'automobilismo. Ambiziosa tanto nei termini (portare una Formula 1 su strada) quanto estrema nei modi (motore V12 aspirato da 520 CV). Per la prima volta nella sua storia, Ferrari utilizzerà per il telaio materiali compositi in carbonio allo scopo di avere un'elevata rigidità torsionale mantenendo comunque un peso contenuto. I freni Brembo sono volutamente sprovvisti di ABS. Di Ferrari F50 ne furono costruite soltanto 349 unità. La carrozzeria - disegnata da Pininfarina - è stata sviluppata con 2 mila ore di lavoro in galleria del vento per raggiungere i valori di deportanza previsti. Il lavoro è proprio il vero valore aggiunto dell'intero progetto, come testimoniano le immagini di 30 anni fa. Le linee di produzione non sono catene di montaggio ma postazioni di un atelier dove ogni addetto è un'artista impegnato a comporre l'opera d'arte