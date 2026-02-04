Carabinieri e Alfa Romeo festeggiano 75 anni insieme

Olimpiadi

La consegna della Giulia QV è stata effettuata in occasione dell'evento Arma 1814 Ski Challenge di Selva di Val Gardena. Un'occasione che anticipa di pochi giorni l'inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando tutte le Forze Armate saranno chiamate a un importante lavoro di presidio per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. A contribuire a questo scopo - però - non ci sarà la berlina con motore V6.

Trasporti speciali

Come da "tradizione", la versione più sportiva della Giulia sarà equipaggiata con una serie di accessori speciali per il trasporto rapido di organi e sangue. Grazie a questa collaborazione, molte persone avranno salva la vita a dimostrazione di come non sia soltanto una "passerella" istituzionale per Alfa Romeo. Nel corso dei decenni, le vetture che hanno servito l'Arma hanno - comunque - sicuramente approfittato di una pubblicità indiretta. Mostrando prestazioni e affidabiltà al servizio del cittadino.