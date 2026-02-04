Carabinieri e Alfa Romeo festeggiano 75 anni insieme

I 75 anni dei Carabinieri con Alfa Romeo
Una collaborazione solida che nel corso del tempo ha fornito all'Arma alcune delle sue vetture più iconichedi Redazione Drive Up
Sono 75 anni che Alfa Romeo e i Carabinieri collaborano per rendere le strade e le città italiane più sicure. Una storia che affonda le sue radici nel 1951, quando la Casa di Arese consegna il fuoristrada 1900 M "Matta" e prosegue oggi con la consegna di una speciale Giulia Quadrifoglio verde da 520 CV. Una delle auto più veloci nella lunga e gloriosa storia delle Gazzelle del Nucleo Radiomobile.
La consegna della Giulia QV è stata effettuata in occasione dell'evento Arma 1814 Ski Challenge di Selva di Val Gardena. Un'occasione che anticipa di pochi giorni l'inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, quando tutte le Forze Armate saranno chiamate a un importante lavoro di presidio per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione. A contribuire a questo scopo - però - non ci sarà la berlina con motore V6.
Trasporti speciali
Come da "tradizione", la versione più sportiva della Giulia sarà equipaggiata con una serie di accessori speciali per il trasporto rapido di organi e sangue. Grazie a questa collaborazione, molte persone avranno salva la vita a dimostrazione di come non sia soltanto una "passerella" istituzionale per Alfa Romeo. Nel corso dei decenni, le vetture che hanno servito l'Arma hanno - comunque - sicuramente approfittato di una pubblicità indiretta. Mostrando prestazioni e affidabiltà al servizio del cittadino.