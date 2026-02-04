Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio

04 Feb 2026 - 13:10
© IPA

© IPA

Giovanni Malagò non è stato eletto nel board del Cio. All'ex presidente del Coni, attuale membro del Cio, è stato preferito il cileno Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana, dopo che nella prima votazione avevano ottenuto 48 voti a testa. L'elezione si è svolta nel corso della 145esima assemblea del Cio che si sta svolgendo a Milano. "Accetto con serenità l'esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni", ha detto.

Ultimi video

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

I più visti di Altri Sport

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:20
Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner
13:10
Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio
11:47
Neve sui Giochi di Milano-Cortina, zero termico tra 1.000 e 1.500 metri
10:31
Uno scambio scuote la Nba: Harden saluta i Clippers e vola a Cleveland al posto di Garland
09:41
Basket: Nba; Fontecchio non basta, Miami cade in casa contro Atlanta