Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio

Giovanni Malagò non è stato eletto nel board del Cio. All'ex presidente del Coni, attuale membro del Cio, è stato preferito il cileno Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana, dopo che nella prima votazione avevano ottenuto 48 voti a testa. L'elezione si è svolta nel corso della 145esima assemblea del Cio che si sta svolgendo a Milano. "Accetto con serenità l'esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni", ha detto.