Jasmine Paolini e Sara Errani: ambassador Alfa Romeo

Alfa Romeo rafforza il proprio legame con lo sport e con il tennis internazionale annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador, affiancandola a Jasmine Paolini in una collaborazione che unisce esperienza, credibilità e spirito competitivo, valori centrali dell’identità del marchio.

Un’alleanza nel segno dello sport

Con l’ingresso di Errani, Alfa Romeo consolida il percorso avviato a sostegno dell’eccellenza sportiva italiana. La tennista romagnola porta in dote una carriera costruita su costanza, sacrificio e risultati di altissimo livello, completando idealmente la partnership con Jasmine Paolini e creando un binomio che rappresenta due volti complementari del tennis moderno.

Valori condivisi e visione comune

Errani sarà protagonista di iniziative e eventi nazionali e internazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine di Alfa Romeo come simbolo di stile italiano e performance. Una collaborazione che riflette la filosofia del brand e trova espressione anche nella sua gamma, dalle sportive compatte ai modelli iconici, tutti accomunati dalla stessa ricerca di emozione e identità.