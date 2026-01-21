Logo SportMediaset

Jasmine Paolini e Sara Errani: ambassador Alfa Romeo

Il marchio milanese rafforza il proprio legame con il tennis internazionale annunciando una nuova Brand Ambassador

di Redazione Drive Up
21 Gen 2026 - 07:26
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alfa Romeo rafforza il proprio legame con lo sport e con il tennis internazionale annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador, affiancandola a Jasmine Paolini in una collaborazione che unisce esperienza, credibilità e spirito competitivo, valori centrali dell’identità del marchio.
Un’alleanza nel segno dello sport
Con l’ingresso di Errani, Alfa Romeo consolida il percorso avviato a sostegno dell’eccellenza sportiva italiana. La tennista romagnola porta in dote una carriera costruita su costanza, sacrificio e risultati di altissimo livello, completando idealmente la partnership con Jasmine Paolini e creando un binomio che rappresenta due volti complementari del tennis moderno.
Valori condivisi e visione comune
Errani sarà protagonista di iniziative e eventi nazionali e internazionali, contribuendo a rafforzare l’immagine di Alfa Romeo come simbolo di stile italiano e performance. Una collaborazione che riflette la filosofia del brand e trova espressione anche nella sua gamma, dalle sportive compatte ai modelli iconici, tutti accomunati dalla stessa ricerca di emozione e identità.

jasmine paolini
sara errani
alfa romeo

