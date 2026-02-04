Abodi: "Il petardo ad Audero e l'aggressione al poliziotto immagini dello scadimento umano"

04 Feb 2026 - 12:33
© ansa

© ansa

"Associo le immagini del petardo ad Audero a quella dell'aggressione del poliziotto a Torino; entrambe rappresentano uno scadimento del genere umano. Dobbiamo essere tempestivi nell'intervento, come lo siamo stati nel caso di quello che non chiamo neanche tifoso. Dobbiamo continuare non solo nella repressione immediata ma anche nell'alfabetizzazione culturale. Abbiamo troppe rappresentazioni di stereotipi nei quali il comportamento violento diventa quasi esemplare, è insopportabile e ci vuole una reazione culturale educativa. Lo sport fa anche questo". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Rtl 102.5, in merito al lancio in campo del petardo scoppiato vicino ad Audero in Cremonese-Inter. 

"Tutto questo è inaccettabile. Bisogna continuare in ogni ambito della socialità con un concerto di attività che partono da interventi preventivi e repressioni immediate, così come con tante iniziative giovanili. È un tema che va affrontato tutti insieme", conclude.

Ultimi video

01:47
Conte allenatore d'oro

Conte allenatore d'oro

00:40
CLIP NUMERI COPPIE ATTACCANTI INTER SRV

Coppie Inter, meglio la Thu-La o la Pio-La? I numeri a sorpresa

00:15
MCH FABREGAS TEDOFORO 3/2 MCH

Fabregas tedoforo per Milano-Cortina

00:18
MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

Il lancio del petardo a Cremona nel video della Polizia

02:11
DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

03:09
DICH DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così senza perdere concentrazione"

01:09
DICH HILJEMARK PISA 3/2 DICH

Hiljemark: "Sono in un grande club e sono qui per fare un grande lavoro"

01:35
Lo strano sciopero di CR7

Lo strano sciopero di CR7

01:28
Stasera Bologna-Milan

Stasera Bologna-Milan

01:18
Bologna attende il Milan

Bologna attende il Milan

02:19
Bologna-Milan, che sfida!

Bologna-Milan, che sfida!

01:47
Inter e le medio-piccole

Inter infallibile con le medio-piccole

02:10
Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

01:59
La Juve di Spalletti va

La Juve di Spalletti va

01:38
Napoli per la rincorsa

Napoli per la rincorsa

01:47
Conte allenatore d'oro

Conte allenatore d'oro

I più visti di Calcio

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:53
Udinese, le condizioni di Keinan Davis: fuori 4 settimane
12:33
Abodi: "Il petardo ad Audero e l'aggressione al poliziotto immagini dello scadimento umano"
11:18
Pellegrini: "Con la Roma vinta una coppa che ne vale mille"
10:22
Il Fifa Museum accoglie un numero record di 430.000 visitatori nel mondo nel 2025
10:16
Kings League: annunciati 63 milioni di dollari di investimento