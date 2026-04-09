Codice della strada

Cambiano i semafori: arriva la luce bianca

Il "quarto colore" sarebbe dedicato ai veicoli a guida autonoma

di Redazione Drive Up
09 Apr 2026 - 12:00
© ansa

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I semafori italiani potrebbero presto introdurre una quarta luce di colore bianco. La mobilità del futuro passa anche attraverso l'infrastruttura, e per prepararsi alla mobilità del domani, anche un elemento rimasto immutato per oltre un secolo, è destinato a modificare la propria funzione.
Comunicare
La "quarta luce" sarebbe di colore bianco e permetterebbe un dialogo costante e in tempo reale tra le automobili e l'infrastruttura. La sperimentazione è un'ipotesi nata da uno studio condotto dalla North Carolina State University, che ha come obiettivo quello di ridurre il flusso del traffico e di aumentare la sicurezza nelle città. Il bianco prevederebbe un'organizzazione in cui i veicoli - con adeguata tecnologia - possano coordinarsi tra di loro e con l'infrastruttura per superare un incrocio.
Per le auto connesse
Le strade nei prossimi anni saranno sempre più affollate da automobili connesse e intelligenti. Queste - oltre a dialogare tra di loro - dovranno necessariamente avere una comunicazione diretta con l'infrastruttura. Si tratta dell'applicazione concreta del concetto di Smart Road (strada intelligente) che da anni riceve sussidi ed esegue collaudi per trovare una dimensione utilizzabile nella quotidianità. Permettere ai veicoli di conoscere in anticipo ostacoli presenti sul percorso e i flussi del traffico in tempo reale, sarebbe una vera rivoluzione. Il futuro, però, non è così vicino come appare

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