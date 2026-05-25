Vela, SailGP approda per la prima volta a Roma dal 2027

Queste le parole del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri: “Siamo orgogliosi di ospitare a Roma, lungo il nostro litorale, SailGP, il campionato velico più spettacolare e innovativo al mondo. L’11 e 12 settembre 2027, Ostia sarà protagonista di uno straordinario evento internazionale che porterà nella Capitale 14 team provenienti da tutto il mondo, impegnati in spettacolari regate ad alta velocità a bordo dei catamarani F50. Sarà un weekend eccezionale di sport, adrenalina, tecnologia e partecipazione, con 30 atleti olimpici in gara e milioni di spettatori collegati da ogni parte del mondo. Un’opportunità davvero speciale per valorizzare il litorale romano e confermare ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nel panorama dei grandi eventi sportivi internazionali. Desidero ringraziare gli organizzatori, a partire da Russell Coutts, cinque volte vincitore dell’America’s Cup, così come tutti i team coinvolti in questa straordinaria competizione. Un ringraziamento speciale va inoltre all’Assessore Alessandro Onorato e al Direttore del Porto Alessandro Mei, che hanno lavorato con determinazione e passione per portare Ostia a questo prestigioso traguardo.”



Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Tutela del Territorio e al Demanio, ha dichiarato: “La Regione Lazio sostiene questa iniziativa, che si inserisce pienamente nel percorso di tutela e valorizzazione del litorale regionale. L’intervento che realizzeremo per consentire lo svolgimento dell’evento permetterà ai cittadini, una volta conclusa la manifestazione, di beneficiare di un tratto di costa interessato da un importante progetto di ripascimento della spiaggia. Il litorale romano, e quindi la Capitale e l’intera Regione, otterranno una visibilità internazionale che ci consentirà di mostrare la bellezza del nostro mare, attrarre turismo e, allo stesso tempo, realizzare un intervento sul territorio destinato a lasciare un impatto positivo e duraturo per la comunità.”



Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Per tre anni, a partire da settembre 2027, Ostia sarà la capitale mondiale della vela. Dopo un percorso molto lungo, siamo riusciti a portare a Roma SailGP, il campionato velico più innovativo al mondo, con 30 atleti olimpici impegnati a competere su catamarani ad altissime prestazioni. Siamo orgogliosi di questo risultato, non solo per la forte concorrenza tra le città candidate, ma anche perché questo grande evento sportivo genererà importanti ricadute economiche, turistiche e occupazionali, proiettando nel mondo un’immagine positiva di Roma e Ostia almeno fino al 2029, grazie a milioni di spettatori collegati da ogni parte del pianeta. Sarà un evento sostenibile, profondamente connesso al territorio e soprattutto una straordinaria vetrina promozionale per Ostia. Per l’occasione, grazie a una preziosa collaborazione istituzionale, l’area sarà interessata da interventi di riqualificazione destinati a lasciare un’eredità concreta e duratura per tutti i cittadini. Inoltre, insieme agli organizzatori, che desidero ringraziare, svilupperemo ulteriori progetti legacy per garantire benefici tangibili e duraturi ai residenti del territorio, ideando iniziative capaci di coinvolgere attivamente associazioni locali e famiglie.”



Così Assia Grazioli-Venier, Board Director e co-owner del Red Bull Italy SailGP Team: “Roma è molto più di una sede di gara: è la mia città, il luogo in cui sono nata e dove è iniziato il mio legame con il mare, che mi accompagna da sempre. Per questo, vedere Roma diventare il nostro Grand Prix di casa dal 2027, e per i tre anni successivi, ha per me un significato profondamente personale, oltre che strategico. Rappresenta un incontro naturale tra la straordinaria eredità della Città Eterna e l’innovazione di SailGP. Portare gli F50, le barche da regata più veloci al mondo, lungo questa costa significa offrire uno spettacolo unico, capace di raccontare una nuova visione della vela. Il nostro obiettivo è rendere questo sport sempre più accessibile, coinvolgente e rilevante per il grande pubblico nazionale e internazionale, mostrando al tempo stesso un volto diverso di Roma: non solo la caput mundi, capitale culturale globale, ma anche città di mare, con un patrimonio costiero incredibile. Sono grata a Roma Capitale, alla Regione Lazio e a tutte le istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Ora non vedo l’ora di prepararci a vivere questo momento in acqua e con i nostri tifosi.

Nel corso del weekend di gara sono attesi migliaia di spettatori, che potranno vivere un’esperienza unica tra regate ad altissima intensità, food & beverage di livello internazionale e intrattenimento dal vivo”.



I biglietti per gli eventi della stagione 2027 di SailGP saranno disponibili a breve. Gli appassionati sono invitati a iscriversi a SailGP+ per accedere alla prevendita esclusiva e alle opportunità di acquisto prioritario dei ticket tramite sailgp.com/2027. Alcune date e venue del calendario restano al momento soggette a conferma.