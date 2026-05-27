Le auto cinesi e le elettriche dominano il mercato europeo

Il mercato auto europeo continua il proprio percorso di ripresa e crescita in questo sorprendente inizio di 2026. Ad aprile sono state immatricolate 1.152.315 vetture, il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Ormai è noto: a guidare questo percorso positivo sono soprattutto le ibride e le elettriche. Queste ultime stanno vivendo un vero e proprio periodo entusiasmante.

Fattori concomitanti

Le automobili elettriche crescono grazie a un contesto particolarmente loro favorevole. Il ritorno degli incentivi in Germania, la necessità delle Case di rispettare i vincoli sulle emissioni e il costo del carburante alle stelle, indirizzano - direttamente e indirettamente - la scelta degli automobilisti. Così, Le elettriche pure crescono del 38,3%, mentre le plug-in hybrid del 20,3%. Bene ance le ibride "classiche" (+12,7%). In netto calo, invece, benzina e diesel, rispettivamente a -14,8% e -17,3%.

Cinesi in testa

I marchi più venduti d'Europa restano quelli appartenenti al gruppo Volkswagen: con 308.332 immatricolazioni segna un buon +3,5%. Ottime le prestazioni di Skoda (+10,8%), e Audi (+9,9%). Cupra in lieve progresso (+0,6%), Seat cala (-1,1%) e Porsche scende del 16%. Bene anche Stellantis con 176.859 vetture e una crescita del 6,7%. Volano Fiat (+23%), Opel (+22,9%), Citroën (+8,4%) e Peugeot (+1,9%). In difficoltà Jeep (-3,9%), Alfa Romeo (-33,4%), DS (-24,8%) e Lancia (-10,9%). Prosegue il periodo d'oro per i cinesi: Geely (+9,1%), Saic Motor (+35,3%), BYD (+114,5%), Chery (+322,3%) e Leapmotor (+403,7%).