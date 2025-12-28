Logo SportMediaset

Serie A: Brescia piega Venezia e torna da sola in vetta

La Germani passa 104-93 al PalaLeonessa nel big match contro la Reyer: toccherà a Bologna rispondere lunedì

28 Dic 2025 - 17:55
© ipp

© ipp

È un ritorno alla vittoria dolcissimo quello che centra Brescia nella 13ª giornata della Serie A di basket. La Germani batte 104-93 Venezia al PalaLeonessa A2A e sale così a 22 punti, ritrovando la vetta solitaria della classifica: Bologna è chiamata a rispondere domani nel Monday Night in scena a Trieste per riagguantare i lombardi. Coach Cotelli si gode un Bilan da 21 punti e 6 rimbalzi, mentre a Spahija non bastano i 34 punti di Wiltjer.

LE PARTITE
La domenica del 13º turno della Serie A di basket si apre con il big match tra Brescia e Venezia, due delle squadre migliori fin qui in campionato. Al PalaLeonessa A2A è la difesa della Reyer a dominare in avvio di primo quarto, prima della salita in cattedra di Rivers e Bilan: l’attacco della Germani si scalda sempre più con il passare dei minuti e permette ai lombardi di chiudere avanti 25-18 i primi seicento secondi di partita. La squadra di Cotelli mette quindi il turbo nel secondo periodo e vola sul +20, presentandosi poi all’intervallo sul 54-42. Al rientro sul parquet uno scatenato Wiltjer rianima però Venezia e la riporta a contatto: l’Umana rientra sul -2, con lo score che recita 75-73 per Brescia a dieci minuti dal termine. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove Mobio e Burnell alimentano un nuovo allungo della Germani, che va poi a vincere 104-93. Brescia ritrova così la vittoria in campionato e sale a 22 punti, tornando da sola in vetta alla classifica: starà a Bologna dare una risposta nel Monday Night contro Trieste. La sconfitta tiene invece Venezia a 18 punti.

basket

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico