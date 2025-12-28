Serie A: Brescia piega Venezia e torna da sola in vetta

LE PARTITE

La domenica del 13º turno della Serie A di basket si apre con il big match tra Brescia e Venezia, due delle squadre migliori fin qui in campionato. Al PalaLeonessa A2A è la difesa della Reyer a dominare in avvio di primo quarto, prima della salita in cattedra di Rivers e Bilan: l’attacco della Germani si scalda sempre più con il passare dei minuti e permette ai lombardi di chiudere avanti 25-18 i primi seicento secondi di partita. La squadra di Cotelli mette quindi il turbo nel secondo periodo e vola sul +20, presentandosi poi all’intervallo sul 54-42. Al rientro sul parquet uno scatenato Wiltjer rianima però Venezia e la riporta a contatto: l’Umana rientra sul -2, con lo score che recita 75-73 per Brescia a dieci minuti dal termine. Si decide allora tutto nel quarto conclusivo, dove Mobio e Burnell alimentano un nuovo allungo della Germani, che va poi a vincere 104-93. Brescia ritrova così la vittoria in campionato e sale a 22 punti, tornando da sola in vetta alla classifica: starà a Bologna dare una risposta nel Monday Night contro Trieste. La sconfitta tiene invece Venezia a 18 punti.