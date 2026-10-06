Scenari

BMW può fare a meno del diesel?

La nuova Serie 3, dopo 40 anni, non proporrà più motori a gasolio. Nel frattempo le elettriche crescono del 42% in Italia

di Tommaso Marcoli
06 Ott 2026 - 12:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'arrivo della nuova generazione di Serie 3 coincide con una clamorosa decisione: l'addio di una versione con motore diesel. Si tratta di una rivoluzione per un modello che, in 40 anni, ha costruito parte della propria fortuna sul gasolio. Ora l'ibrido (soprattutto plug-in) compete per efficienza e anche l'elettrico si sta avvicinando per autonomia d'utilizzo. 
Non è più così
Il gasolio ha sempre avuto la reputazione di carburante "nero": sporco, pesante e inquinante. Utilizzato per le automobili ma anche, e soprattutto, per il trasporto su gomma, via mare e per usi industriali. Eppure per anni è stato il motore degli europei, che non potevano farne a meno, a tal punto che i costruttori hanno dovuto ampliarne l'offerta persino sulle utilitarie. Sono state le berline tedesche, come la Serie 3, a renderlo un'eccellenza tecnica, sintesi di potenza ed efficienza ai massimi livelli.
Sempre meno
Da metà anni Dieci del Duemila qualcosa è iniziato a cambiare. La crescita di una nuova sensibilità ecologica (unita ad alcuni scandali nell'industria automotive) ha sostenuto la necessità di un profondo cambiamento per la mobilità privata. Meno diesel, più ibrido meglio addirittura se elettrico. I risultati oggi parlano chiaro: il mercato del gasolio è precipitato a una quota del 9% a livello europeo, l'ibrido supera il 40% mentre l'elettrico ha ormai raggiunto il 21%. Nel 2026 le elettriche di BMW sono cresciute del 42% solo in Italia.
Più autonomia
La piattaforma Neue Klasse su cui la i3 è costruita garantisce oltre 900 km di autonomia con una singola carica. Omologati, quindi suscettibili di rivalutazioni al ribasso quando l'auto è utilizzata in contesti reali. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico ha permesso di avvicinarsi realmente a percorrenze, fino a poco tempo fa, prerogativa esclusiva dei motori a combustione. Se l'elettrico sta imparando a fare il maratoneta, per il diesel non c'è più spazio.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bmw
diesel
serie 3
bmw serie 3
bmw serie 3 elettrica

Ultimi video

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:17
Il rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna premia Evans

01:34
Kimi, conto alla rovescia

Kimi, conto alla rovescia

03:38
Volvo EX60

Volvo EX60

01:26
MotoGp, vince Marquez

MotoGp, vince Marquez

02:48
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

03:05
Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

02:13
Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

15:21
La puntata del 1 ottobre #DriveUp

La puntata del 1 ottobre #DriveUp

01:30
WRC Rally di Sardegna

WRC Rally di Sardegna

01:43
Nuove Volvo XC60 e XC90

Nuove Volvo XC60 e XC90

02:13
Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

02:01
Kia EV2 Long Range

Kia EV2 Long Range

01:40
Volvo si aggiorna

Volvo si aggiorna

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

I più visti di Drive Up

Auto cinesi in Italia: "La situazione è insostenibile"

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

I camion Lancia: leggenda del Novecento

Brad Pitt "scappa" con la super elettrica Mercedes

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Giovanni Malagò
14:45
Giovanni Malagò è commissario della Figc: il Coni lo vota all'unanimità
14:40
Basket: attesa derby Maxima-Bc Roma, già venduti 4.600 biglietti
Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna
14:38
Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna
Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà
14:38
Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà
Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti
14:37
Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti