BMW presenta un nuovo SUV coupé elettrico

BMW continua a proporre nuovi modelli elettrici. La iX3 è stata la prima di una nuova generazione, a lei è toccato il compito di portare al debutto la piattaforma Neue Klasse: l'architettura che promette autonomia e tempi di ricarica tali da non far rimpiangere il diesel. Motorizzazione che, infatti, sparisce dalla nuova serie 3, la cui variante elettrica (i3) può percorrere oltre 900 km (omologati) con una singola carica. L'ultima arrivata è la iX4: un SUV coupé.

Come la "3"

Non c'è molto da dire sull'estetica di questo modello: lo stile è il medesimo della iX3, applicato però su proporzioni da coupé. Quindi più slanciato, aerodinamico, "veloce" con una sensazione di dinamismo sicuramente accentuata. Lunghezza e larghezza sono le identiche, così come l'impostazione dell'abitacolo dove il quadro strumenti è sostituito dal Panoramic Vision alla base del parabrezza. Lo schermo del sistema d'intrattenimento di bordo è da 17,9", difficile non notarlo.

Tanta strada

Mutuata dal SUV anche la maggior parte dell'offerta di motorizzazioni. Per ora, però, la iX4 sarà disponibile esclusivamente a trazione integrale xDrive, in futuro l'arrivo di una configurazione a trazione posteriore è comunque possibile. La base gamma è la 40 xDrive con 374 CV di potenza e un'autonomia omologata di 638 km. Si prosegue poi con la 50 xDrive da 469 CV e 828 km di autonomia (fa meglio della iX3), mentre al vertice c'è la M60 xDrive da 612 CV e 754 km di autonomia. Per chi va di fretta.