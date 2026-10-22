BMW ti paga 650 mila euro per stare a casa

L'industria automobilistica tedesca è alle prese con un piano di ridimensionamento senza precedenti. Tutti i grandi gruppi devono vedersela con un contesto particolarmente ostile e prendere decisioni difficili che riguardano anche i propri dipendenti. La forza lavoro tedesca è troppo sbilanciata e per favorire l'uscita del personale, BMW ha deciso di essere generosa.

Entro fine 2027

L'elica bavarese ha annunciato la necessità di ridurre il proprio organico lasciando "a casa" circa 8 mila persone. Molti di questi non saranno licenziamenti coatti ma uscite volontarie che BMW deve sostenere con incentivi adeguati. Secondo un documento ottenuto da Handelsblatt, l'azienda offrirebbe oltre 650 mila euro a coloro che decideranno di rinunciare al proprio posto di lavoro. L'ingente somma non è dovuta a tutti: dipende dal ruolo, salario, età e anzianità all'interno dell'azienda.

In tilt

BMW ha inviato decine di migliaia di mail spiegando i termini e mostrando il contributo, suscitando l'interesse di così tanti dipendenti da aver mandato in tilt il portale informatico interno. L'azienda offrirà due diverse finestre per lasciare uffici e fabbriche: chi accetterà di andarsene entro il 31 marzo 2027 riceverà un altro "extra bonus" (non comunicato) mentre coloro che preferiranno aspettare il 31 ottobre 2027 ne saranno esclusi. L'obiettivo del marchio è di risparmiare 1 miliardo di euro l'anno dal 2028. È proprio il caso di dirlo: più spendi, meno spendi.