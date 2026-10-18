Questa Mercedes G è tempestata di cristalli e perle

La firma italiana del custom estremo

A ideare e firmare il progetto è il designer italiano Mattias Gollin, già noto nel panorama dello streetwear per le sue personalizzazioni radicali su sneakers e accessori di lusso. Con questo esemplare unico, Gollin trasferisce il suo linguaggio estetico nel mondo dei motori: sulla carrozzeria spiccano scritte dall'impronta ironica, dettagli tempestati di pietre e una rigida cover copriruota di scorta brandizzata con la firma congiunta Brabus x MattiasGollin.

Blitz parigino e mistero sul futuro

L'imponente SUV da 800 cavalli è stato avvistato nei primi giorni di ottobre mentre sfilava su un carro attrezzi tra i monumenti simbolo della capitale francese, attirando gli sguardi attoniti di passanti e collezionisti. Una comparsa fulminea seguita da una sparizione repentina, senza che sia stato diffuso alcun comunicato ufficiale sul futuro commerciale della collaborazione. Un'apparizione fugace che lascia sul campo la solita domanda: puro esercizio d'arte contemporanea o ennesimo stravagante sfizio destinato ai garage del Medio Oriente?