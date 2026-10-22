MotoGP, Bezzecchi: “Volevo dimostrare a me stesso di poter tornare a vincere”

Ultimo ballo a Philipp Island per i piloti di MotoGP, che dalla prossima stagione si trasferiranno nel circuito di Adelaide, sempre in Australia. Come ogni giovedì, tornano le parole dei protagonisti a poche ore dalle prime libere. Marco Bezzecchi è tornato su quanto accaduto a Mandalika: “Sono contento di essere tornato a vincere, era il mio obiettivo da quando mi sono fatto male al Sachsenring. Sono soddisfatto di aver dimostrato a me stesso di poterlo fare. Ora mi concentro su questo weekend. Qui il meteo cambia spesso, ma vale per tutti. Una gara bagnata è sempre dura, ma non è facile nemmeno sull’asciutto. Speriamo di partire sull’asciutto. Meeting Aprilia? È stato un incontro normale, lavoriamo sempre insieme a Trackhouse e sono stati sempre molto importanti anche per noi. Abbiamo discusso di tutte le situazioni. Ultimo weekend a Philipp Island? Le emozioni che ho percepito qui sono da sempre speciali, in particolare con la MotoGP. È un weekend particolare, siamo vicino alla spiaggia e in mezzo alla natura. Mi ricorderò i barbecue con il mio team. Incognita vento? Devi capirne la direzione e utilizzare il corpo per compensare. È come una danza”.