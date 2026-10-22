Champions League, poker di vittorie italiane: è la quinta volta nella storia

Quattro vittorie su quattro: il rattoppato calcio italiano si prende dodici punti e li mette da parte dopo la tragedia delle prime due giornate (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte). Un poker del genere, l'Italia non lo realizzava dal 2 e 3 ottobre 2018, quando vinsero Inter (2-1 sul campo del Psv Eindhoven), Napoli (1-0 prestigioso sul Liverpool), Roma (5-0 in scioltezza al Viktoria Plzen) e Juventus (3-0 allo Young Boys). Bottino pieno che l'Italia nella storia ha realizzato prima di quest'ultimo poker solo quattro volte. Prima del 2018 era successo due volte nel 2005 e una nel 2003. In questi due giorni di gloria e sofferenza, le squadre italiane hanno segnato 13 reti e ne hanno subite 4, nel 2018 la differenza era 11-1 ma accontentiamoci di quello che è arrivato. Di questi tempi è qualcosa di straordinario.