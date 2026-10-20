Curiosità

McLaren vende le sue vetture di Formula 1

Cinque monoposto saranno messe all'asta direttamente dalla Scuderia inglese. Tra queste anche la MP4/6As di Ayrton Senna

di Redazione Drive Up
20 Ott 2026 - 09:55
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© Ufficio Stampa

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McLaren intende mettere in vendita cinque monoposto di Formula 1 dell'era moderna e ha incaricato Tom Hartley Jnr di trovare acquirenti adeguati. Il gruppo di vetture è particolarmente significativo perché comprende due 1991 MP4/6As guidate da Ayrton Senna e Gerhard Berger e la MCL37A del 2023 di Lando Norris. Saranno tutte vendute individualmente.
Tre decenni di storia
La base d'asta non è stata ufficialmente comunicata ma è facile aspettarsi valori nell'ordine delle decine di milioni di euro. Si tratta di una collezione di automobili che copre oltre 30 anni di attività sportiva: ogni monoposto è rimasta alla Scuderia di Woking dalla prima all'ultima gara e sarà compito suo prepararle per il "trasferimento" nei nuovi garage privati. Lo chassis #7 del 1991 ha chiuso secondo al GP di Silverstone e ha terminato la sua carriera senza mai un incidente.
Utilizzata anche nei film
Non è solo un salto indietro nel tempo, McLaren mette all'asta anche la MCL37A guidata da Lando Norris durante il campionato 2023. Nel corso della stagione ha conquistato il podio a Imola, Monaco e Monza (dove la Casa inglese ha conquistato uno storico primo e secondo posto). Lo chassis #3 è entrato in seguito a far parte del programma di sviluppo della Scuderia e vi sono saliti a bordo Oscar Piastri, Pato O'Ward, Mick Schumacher e Valtteri Bottas. Persino Brad Pitt l'ha guidata mentre preparava le riprese del film F1.

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