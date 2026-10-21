Dall'Arabia alla Norvegia con un pick-up Toyota

Un viaggio epico

Un viaggio lungo quasi 8 mila chilometri che lo ha visto percorrere territori ostili in un contesto ambientale e politico anche piuttosto delicato. Dall'Arabia si risale verso il Libano, la Siria e la Turchia per poi cambiare continente e passare dall'Asia all'Europa. Poi su verso i Balcani, Ungheria, Polonia e Repubbliche Baltiche fino ai confini marittimi. La penisola Scandinava la si avvicina dalla Finlandia per fermarsi al Polo Nord norvegese dove l'aurora boreale è di casa.

Un veicolo affidabile

Servono giorni e un'attenta pianificazione per poter partire dal Sud dell'Asia fino a uno dei punti più settentrionali dell'Europa continentale. Per tentare l'impresa, però, Malik ha dovuto fare affidamento su di un veicolo che potesse affrontare numerose e differenti condizioni stradali garantendone l'affidabilità. La scelta è ricaduta sul Toyota Hilux: leggendario pick-up conosciuto anche con il nome di "Invincible". Di nome e di fatto, considerando che, dalla sabbia alla neve, il viaggio è stato portato a termine.