Dall'Arabia alla Norvegia con un pick-up Toyota
Malik Al Sultan ha intrapreso un viaggio dal deserto ai ghiacci per osservare l'aurora borealedi Redazione Drive Up
L'aurora boreale è il sogno di molti turisti e viaggiatori che rincorrono quest'obiettivo come possono. Malik Al Sultan ha deciso di partire da casa sua, in Arabia Saudita, per raggiungere la Norvegia via terra a bordo di un pick-up Toyota. Un'impresa attraverso confini, territori e climi differenti fino allo spettacolo di luce nell'estremo nord.
Un viaggio epico
Un viaggio lungo quasi 8 mila chilometri che lo ha visto percorrere territori ostili in un contesto ambientale e politico anche piuttosto delicato. Dall'Arabia si risale verso il Libano, la Siria e la Turchia per poi cambiare continente e passare dall'Asia all'Europa. Poi su verso i Balcani, Ungheria, Polonia e Repubbliche Baltiche fino ai confini marittimi. La penisola Scandinava la si avvicina dalla Finlandia per fermarsi al Polo Nord norvegese dove l'aurora boreale è di casa.
Un veicolo affidabile
Servono giorni e un'attenta pianificazione per poter partire dal Sud dell'Asia fino a uno dei punti più settentrionali dell'Europa continentale. Per tentare l'impresa, però, Malik ha dovuto fare affidamento su di un veicolo che potesse affrontare numerose e differenti condizioni stradali garantendone l'affidabilità. La scelta è ricaduta sul Toyota Hilux: leggendario pick-up conosciuto anche con il nome di "Invincible". Di nome e di fatto, considerando che, dalla sabbia alla neve, il viaggio è stato portato a termine.