Inter, 3 punti fondamentali. Ma la versione Champions dei nerazzurri è ancora da sistemare

Prima di ragionare su quanto di positivo l'Inter si porta dietro dalla notte di San Siro, è giusto sottolineare cosa non è andato. La mancanza di velocità, prima di tutto. Per un'ora gli attacchi sono stati prevedibili, sempre controllati con un certo agio dalla difesa ucraina. Poi alcuni meccanismi difensivi. Vero che questa volta, almeno, la squadra nerazzurra non ha subito gol, ma Akanji continua ad attraversare un periodo complicato mentre Bastoni - che sembrava essersi messo alle spalle la complicata situazione personale - ha fatto di nuovo un passo indietro, subendo un'espulsione senza senso. E per fortuna che c'è Carlos Augusto, l'uomo che sa fare di tutto e di più. L'ultimo appunto negativo della serata è relativo al mercato: i nuovi acquisti continuano a non essere utili alla causa. Spence titolare non ha dato quello che ci si aspettava, Stones e Jones continuano a non essere convocabili. Se erano stati presi per un salto di qualità in Champions, ecco che non ci siamo.