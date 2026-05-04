Il presidente Mattarella riceve azzurre e azzurri del tennis: "Italia protagonista nel mondo"

"Essere al Quirinale per celebrare i trionfi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze rappresenta la soddisfazione più grande, è il culmine del nostro percorso che ci fa sentire di aver svolto a pieno il nostro dovere e di aver rappresentato la nazione al meglio. Dobbiamo ringraziarla per seconda volta per averci aspettato e atteso che ragazzi e ragazze potessero essere da lei. Lo abbiamo inteso come gesto di grande sensibilità dei nostri confronti", ha dichiarato il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Queste ultime due vittorie sono state autentiche imprese contro ogni pronostico, costruite dai nostri capitani, Garbin e Volandri, e talmente nette che ci hanno permesso di non schierare due delle più forti coppie di doppio al mondo e di non dover schierare i campioni del mondo uscenti come Sonego e Bronzetti, oltre alla speranza Tyra Gran".



"Presidente, è un onore essere qui, è importante avere la sua vicinanza e il suo affetto. Siamo consapevoli che sono partiti gli Internazionali e se riuscisse a trovare un momento nella sua fitta agenda sarebbe strepitoso", ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che sottolinea poi come il successo attuale del tennis "è stato costruito con anni di professionalità, impegno e attenzione al dettaglio. Celebriamo le vittorie dei nostri atleti e delle nostre atlete. Il tennis ormai è uno sport leader, la Federazione lo è nel mondo e oggi vive di quella visibilità attraverso le gesta dei campioni.