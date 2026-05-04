Il presidente Mattarella riceve azzurre e azzurri del tennis: "Italia protagonista nel mondo"

I campioni azzurri di Coppa Davis e BJK Cup da Mattarella
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Il presidente della Repubblica: "Essere atleti di successo evoca una responsabilità e da voi sempre serietà". Buonfiglio lo invita agli Internazionali
"La vittoria Davis e nella Billie Jean King cup 2025 sono un risultato inimmaginabile. Dimostra che la prima vittoria non era un episodio ma il risultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esalta gli azzurri nel corso dell'incontro al Quirinale con le nazionali italiane maschili e femminili vincitori della Coppa Davis e della Billie Jean King. Poi l'omaggio ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. "Essere atleti di successo, essere punti di riferimento per tutti gli appassionati evoca una responsabilità e voi date un esempio di costante di serietà anche verso i giovani. Questa riflessione mi consente di richiamare la figura di Alex Zanardi, una persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Credo di interpretare il pensiero di tutti ricordando che Zanardi è stato una figura che, non soltanto richiama affetto e ammirazione ma anche un futuro di riconoscenza: queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società".
"Un onore e un privilegio rappresentare la Nazionale e portare il nostro Tricolore nel mondo", le parole di Elisabetta Cocciaretto in rappresentanza della nazionale italiana femminile rivolgendosi a Mattarella. "Ogni volta che indossiamo i colori della nostra nazione sentiamo ripagati i nostri sforzi. Ci uniscono valori come l'appartenenza alla squadra, la condivisione e l'orgoglio. Il tennis è uno sport individuale, ma vincere insieme, come squadra, sotto il Tricolore, ricorda che il nostro talento è a servizio dell'unità". Poi è stata la volta di Flavio Cobolli in rappresentanza della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis. "Signor presidente, è un'emozione forte essere ricevuti qui al Quirinale. Questo non è solo un incontro, ma il riconoscimento di avere il nostro Paese vicino. Alla Coppa Davis non siamo mai da soli, c'è un Paese intero che ci guarda e nei momenti decisivi questo fa la differenza". Al termine degli interventi, Cobolli e Cocciaretto hanno regalato al presidente Mattarella le due Coppe alzare in cielo, la Davis e la Billie Jean King.
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"Essere al Quirinale per celebrare i trionfi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze rappresenta la soddisfazione più grande, è il culmine del nostro percorso che ci fa sentire di aver svolto a pieno il nostro dovere e di aver rappresentato la nazione al meglio. Dobbiamo ringraziarla per seconda volta per averci aspettato e atteso che ragazzi e ragazze potessero essere da lei. Lo abbiamo inteso come gesto di grande sensibilità dei nostri confronti", ha dichiarato il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Queste ultime due vittorie sono state autentiche imprese contro ogni pronostico, costruite dai nostri capitani, Garbin e Volandri, e talmente nette che ci hanno permesso di non schierare due delle più forti coppie di doppio al mondo e di non dover schierare i campioni del mondo uscenti come Sonego e Bronzetti, oltre alla speranza Tyra Gran".
"Presidente, è un onore essere qui, è importante avere la sua vicinanza e il suo affetto. Siamo consapevoli che sono partiti gli Internazionali e se riuscisse a trovare un momento nella sua fitta agenda sarebbe strepitoso", ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che sottolinea poi come il successo attuale del tennis "è stato costruito con anni di professionalità, impegno e attenzione al dettaglio. Celebriamo le vittorie dei nostri atleti e delle nostre atlete. Il tennis ormai è uno sport leader, la Federazione lo è nel mondo e oggi vive di quella visibilità attraverso le gesta dei campioni.