BMW iX3: la prova del nuovo SUV elettrico

Sotto la struttura da SUV imponente, c'è la piattaforma Neue Klasse fiore all'occhiello dell'ingegneria BMW. Su di lei nasceranno tutte le elettriche di prossima generazione. Tecnicamente la iX3 è equipaggiata con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico (uno per asse, la trazione è integrale) per una potenza complessiva pari a 469 CV. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata: 805 km. Questa volta, non ci sono andati troppo lontani