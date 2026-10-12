Nel futuro di Jeep ci sono solo i SUV

Cosa vi aspettereste da Jeep? Se la risposta a cui avete pensato ha a che fare con fuoristrada e SUV, avete in gran parte anticipato il suo futuro da qui al 2030. Il piano industriale, presentato al Salone di Parigi, "Off-road to 2030" non lascia spazio a dubbi o interpretazioni: il 90% dei nuovi modelli sarà a ruote alte con sei novità costruite per raggiungere l'obiettivo.

Dalla Renegade in poi

Una delle più attese è sicuramente il ritorno della Renegade, un grande successo commerciale soprattutto in Italia (dove probabilmente sarà anche prodotta). Le informazioni sono ancora poche e frammentarie, anche se Stellantis ha confermato che si avvicinerà al segmento C e sarà costruita sulla piattaforma STLA One, la stessa del prossimo C-SUV di Alfa Romeo. Probabilmente, il debutto avverrà non prima del 2028 ma vige il massimo riserbo sulle motorizzazioni.

Il ritorno di un mito

A Parigi Jeep ha espresso la volontà di riportare in vita il mito della Willys. Il piccolo fuoristrada che aiutò l'esercito americano a liberare l'Europa durante la seconda guerra mondiale, rappresenterà l'accesso alla gamma del costruttore americano. Andrà a posizionarsi al di sotto della Avenger e potrebbe essere offerta in varianti elettriche, mild hybrid e plug-in hybrid. Sarà, invece, sicuramente a zero emissioni la Recon: modello di grandi dimensioni che debutterà al salone di Bruxelles a gennaio 2027.