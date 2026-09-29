La Volkswagen Tiguan diventa elettrica

Un momento difficile e strano per Volkswagen, il gigante tedesco che sembrava invulnerabile si sta mettendo in discussione per capire dove ha sbagliato e come fare per rimettersi in piedi. La transizione verso l’automobile elettrica non è una partita come le altre, vale una finale: è necessario schierare in campo i numeri forti e i nomi giusti.

Ritorno programmato

L'ingresso della gamma ID. avrebbe dovuto separare nettamente il passato (presente) legato ai motori a combustione con il futuro determinato dall'elettrico. Non è andata benissimo: i modelli non hanno riscontrato il successo sperato, forse anche per via di una confusione con la denominazione troppo impersonale. Per legittimare la nuova generazione di EV, Volkswagen ha deciso di allinearsi nei nomi all'offerta di prodotto già nota. Quindi, oltre alla Tiguan con pistoni e cilindri, ci sarà quella con batteria ed elettroni.

Più efficiente

Il debutto ufficiale è atteso per ottobre 2026 e quindi tutte le informazioni relative ad autonomia e potenza devono essere ancora confermate. Sebbene la ID.Tiguan sarà costruita sulla base della precedente ID.4, essa avrà una serie di contenuti tecnologici di ultima generazione oltre alla promessa di un ritorno ai tasti fisici all'interno dell'abitacolo. Con ogni probabilità, Volkswagen offrirà versioni a trazione posteriore e almeno una variante con quattro ruote motrici. Ci aspettiamo almeno 600 km con un "pieno".