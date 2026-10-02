Il mercato auto cresce anche a settembre (grazie alla Cina)

Settembre si conclude con il segno "più" per il mercato automobilistico italiano. Nei 30 giorni che portano dall'estate all'autunno, sono state immatricolate 139.356 nuove unità, registrando un +9,9% rispetto ai volumi del 2025. Un buon risultato che conferma la tendenza di lungo periodo: in nove mesi le immatricolazioni sono aumentate dell'8,7%.

Bene ma attenzione

Il dato positivo deve essere letto con cautela. Un'analisi approfondita dei dati mette sotto i riflettori una circostanza che suscita la preoccupazione degli operatori europei del settore auto. La quasi totalità dell'incremento registrato anno su anno è da attribuire a vetture cinesi, che pesano il 15,1% sul totale dell'immatricolato. In ottimo stato di forma sono MG, la "sempre verde" BYD, Omoda&Jaecoo, Leapmotor e la new entry EMC (Eurasia Motor Company).

Stellantis prima

La stragrande maggioranza del mercato resta comunque dominato dai gruppi europei. In testa alla classifica c'è sempre Stellantis che con i suoi marchi vale il 26,2% del mercato. Il gruppo italo-francese ha bene sei modelli in top ten, con la Panda regina incontrastata delle vendite. Seguono i tedeschi di Volkswagen con una quota del 15,2% con Audi, Cupra e Skoda tutti in positivo tra gennaio e settembre. Terzo posto per Renault (9,3% di quota) con Dacia in netta difficoltà (-9,6%) rispetto al 2025.

Le elettriche volano

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le autovetture a benzina calano del 13,9% a settembre mentre le diesel crollano del 39% e occupano ormai una quota del 6,6% sul totale. Le ibride crescono del 23,1% e raggiungono ormai il 49,2% del mercato. Le elettriche migliorano ogni mese la loro performance e crescono del 47,3% a settembre rappresentando ormai l'8% dell'immatricolato nei nove mesi del 2026 fin qui analizzati. Bene anche le plug-in: su del 43,9%, toccano il 9,6% del totale.