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Audi torna alle compatte: la A2 arriverà nel 2027

L'elettrica sarà la prima di una nuova generazione di automobili 

di Redazione Drive Up
17 Mar 2026 - 15:36
© Ufficio Stampa

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La prossima auto elettrica di Audi sarà un ritorno alle origini. In termini di stile, dimensioni e denominazione: quella tanto discussa A2, sembra proprio pronta a tornare. Sarà un modello compatto e fondamentale per il futuro del marchio dei quattro anelli, segnando il ritorno nel segmento delle compatte, il cui disimpegno sembrava ormai definitivo. L'arrivo sul mercato è previsto per il 2027.
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Da questo modello, nascerà una nuova famiglia di automobili elettriche "I nostri clienti vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni", ha detto Gernot Döllner, CEO di Audi, "Efficienza, dimensioni contenute e sicurezza sono i pilastri della nuova compatta a elettroni che renderà ancora più accessibile l’offerta elettrica del Brand". La prima immagine pubblicata, mostra linee della carrozzeria molto simili alla prima A2, con il passo molto lungo e un posteriore a sviluppo verticale. La sagoma dei gruppi ottici sembra sottile e con tecnologia a LED, simile alle più recenti applicazioni della casa dei quattro anelli.
Tecnica condivisa
Sebbene non ci siano ancora informazioni in merito, la nuova Audi A2 sarà costruita - con ogni probabilità - sulla piattaforma MEB+ del gruppo Volkswagen. Un'architettura che sarà utilizzata per tutte le nuove compatte elettriche, compresa la prossima ID.Cross con cui la "piccola" Audi potrebbe condividere molti dei suoi componenti. Nel prossimo futuro, RV Tech - joint venture tra Rivian e Volkswagen - realizzerà una nuova architettura per vetture esclusivamente elettriche. I primi modelli arriveranno nel 2028.

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