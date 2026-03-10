Edizioni speciali L'Audi RS3 più estrema di sempre

Per festeggiare l'importante ricorrenza, Audi ha deciso di realizzare una versione in edizione limitata della sua sportiva più apprezzata. Si chiama RS3 competition limited e sarà realizzata in soli 750 esemplari (di cui 81 per il mercato italiano) andando a stabilire un nuovo limite per le prestazioni nel segmento delle berline compatte. Protagonista dell'esperienza è - ovviamente - il 2.5 litri cinque cilindri da 400 CV di potenza che le permettono di raggiungere i 290 km/h. L'insolita sequenza di accensione dei cilindri (1-2-4-5-3) le dona una timbrica riconoscibile e irripetibile. Costa 107.600 euro