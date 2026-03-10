L'Audi RS3 più estrema di sempre

© Ufficio Stampa
Per festeggiare l'importante ricorrenza, Audi ha deciso di realizzare una versione in edizione limitata della sua sportiva più apprezzata. Si chiama RS3 competition limited e sarà realizzata in soli 750 esemplari (di cui 81 per il mercato italiano) andando a stabilire un nuovo limite per le prestazioni nel segmento delle berline compatte. Protagonista dell'esperienza è - ovviamente - il 2.5 litri cinque cilindri da 400 CV di potenza che le permettono di raggiungere i 290 km/h. L'insolita sequenza di accensione dei cilindri (1-2-4-5-3) le dona una timbrica riconoscibile e irripetibile. Costa 107.600 euro