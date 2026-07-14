Test drive a Champoluc

Audi Q4: l'intelligenza artificiale sale a bordo

Il SUV elettrico si aggiorna e introduce nuovi contenuti digitali migliorando l'autonomia: fino a 592 km con una singola carica

di Tommaso Marcoli
14 Lug 2026 - 09:41
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Il progresso passa dall'elettrificazione dell'automobile e dalla sua digitalizzazione. Almeno, questa la prospettiva attorno alla quale Audi sta costruendo il suo futuro. Sebbene le incertezze attorno ai tempi e modi della transizione siano ancora lontane dall'essere risolte, l'aggiornamento della Q4 E-Tron è qui a dimostrare che la fiducia nel progetto è immutata.

La nuova Audi Q4 è più tecnologica e viaggia più a lungo

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Palcoscenico
L'abitacolo è l'ambiente che ha ricevuto le modifiche più evidenti e importanti. Audi ha deciso di integrare anche sull'elettrica entry level il suo palcoscenico digitale: quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo sono integrati nella stessa piattaforma. Il sistema operativo è Android Automotive, una garanzia in termini di fluidità e accesso ai contenuti. Apple Car Play e Android Auto hanno compatibilità wireless e per il passeggero c'è un terzo schermo da 12". Il più grande mai montato su di un'Audi di serie.
Tante versioni
Q4 E-Tron resta disponibile nelle versioni SUV e Sportback. Completa la gamma motori: le versioni a trazione posteriore sono da 204 CV e 286 CV; la Quattro ha 340 CV. Migliora l'autonomia che al vertice offre ora fino a 592 km omologati senza doversi fermare a ricaricare. Un incremento ottenuto soltanto con interventi mirati al powertrain, senza modifiche strutturali alla batteria. La dinamica di guida è più incisiva e la ricarica veloce permette di recuperare 185 km in 10 minuti. Prezzi da 43.350 euro.

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