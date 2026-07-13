Dimarco e Zielinski, passione rossa: ritorno all'Inter in Ferrari

Potentissime

Tornando alle Ferrari, la 849 di Dimarco è l'ultima super sportiva ibrida plug-in con motore V8 a uscire dalla fabbrica di via dell'Abetone. Le linee e il nome sono un richiamo evidente a modelli del passato, sebbene la potenza complessiva fosse un miraggio 40 anni fa: 1.050 CV. Valori folli. Non è da meno la 812 Superfast di Zielinski, che già nella denominazione non nasconde la sua identità. I cavalli qui sono 800, meno potenza ma più fascino: il motore è il V12 aspirato. Il prezzo per entrambe è attorno ai 500 mila euro.