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Dimarco e Zielinski, passione rossa: ritorno all'Inter in Ferrari

Il difensore italiano e il centrocampista polacco si sono presentati agli allenamenti con una 849 Testarossa e una 812 Superfast

di Redazione Drive Up
13 Lug 2026 - 14:14
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Un 2026 sicuramente da ricordare per Federico Dimarco. La vittoria dello scudetto con l'Inter e la conquista del titolo di MVP della serie A, sono traguardi da celebrare adeguatamente. Magari con un acquisto particolare, a significare una stagione memorabile. Detto fatto: il difensore si è presentato ad Appiano a bordo di una nuovissima Ferrari 849 Testarossa. Ed è in buona compagnia.

Passione rossa
"Dima" non è infatti l'unico nerazzurro a essere tornato al campo d'allenamento con una fuoriserie di Maranello. Anche Piotr Zielinski sembra condividere la passione Ferrari, lo dimostra la 812 Superfast con cui ha raggiunto il centro sportivo "La Pinetina". D'altronde, il Cavallino Rampante è da sempre una delle scelte dei calciatori. Per vero interesse nei confronti dell'automobile, oppure come status symbol di un riscatto sociale ed economico. Il calcio - spesso - cambia la vita a giovani dalle vite complicate.

Potentissime
Tornando alle Ferrari, la 849 di Dimarco è l'ultima super sportiva ibrida plug-in con motore V8 a uscire dalla fabbrica di via dell'Abetone. Le linee e il nome sono un richiamo evidente a modelli del passato, sebbene la potenza complessiva fosse un miraggio 40 anni fa: 1.050 CV. Valori folli. Non è da meno la 812 Superfast di Zielinski, che già nella denominazione non nasconde la sua identità. I cavalli qui sono 800, meno potenza ma più fascino: il motore è il V12 aspirato. Il prezzo per entrambe è attorno ai 500 mila euro.

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